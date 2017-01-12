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06. 01. 2017

В Минске с рельсов сошел трамвай

В Минске при заезде на разворотное кольцо сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел утром 6 января при заезде на разворотное кольцо на улице Долгобродской возле станции метро "Тракторный завод".

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Пострадавших нет, однако сошедший с рельсов трамвай вызвал остановку движения трамваев на маршрутах № 3,6, перелает БелТА.

Поскольку трамвай шел на низкой скорости, с рельсов соскочила только одна тележка, которую вскоре поставили обратно. 

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