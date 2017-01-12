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09. 01. 2017

В понедельник в Беларуси будет холодно и без осадков

В понедельник 9 января в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха максимальная днем -10.. -16°С, по западу -6.. -9°С, передает Белгидрометцентр.

В Минске также без существенных осадков. Максимальная температура воздуха -11..-13°С.

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