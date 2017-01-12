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09. 01. 2017

В Гомеле самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Источник фото: МЧС

В Гомеле вечером 7 января при совершении посадки в городском аэропорту самолет «Cessna 560X» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

На борту самолета находились три члена экипажа и четыре пассажира. Спасатели отбуксировали его на место стоянки.

Предварительная причина инцидента - повреждение шины левой боковой стойки шасси. Пострадавших нет. 

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