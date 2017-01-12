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09. 01. 2017

Лукашенко в десятый раз выиграл свой же хоккейный турнир

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Команда президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси, обыграв в финале хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Бронза у команды Объединенных Арабских Эмиратов, которые в матче за третье место выиграли у команды Словакии со счетом 4:3.

Лучшими игроками турнира признаны Александр Петров (лучший вратарь, ОАЭ), Александр Макрицкий (лучший защитник, Беларусь), Андрей Асташевич (лучший нападающий, Беларусь), Тони Макиахо (лучший бомбардир, Финляндия).

Команда Александра Лукашенко выигрывала турнир в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2016 годах. Трижды золото завоевывали россияне (2007, 2011, 2015). При этом команду «Газпрома», которая праздновала победу в 2015 году, больше на турнир не приглашали.

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