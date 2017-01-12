Лукашенко в десятый раз выиграл свой же хоккейный турнир

Команда президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси, обыграв в финале хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Бронза у команды Объединенных Арабских Эмиратов, которые в матче за третье место выиграли у команды Словакии со счетом 4:3.
Лучшими игроками турнира признаны Александр Петров (лучший вратарь, ОАЭ), Александр Макрицкий (лучший защитник, Беларусь), Андрей Асташевич (лучший нападающий, Беларусь), Тони Макиахо (лучший бомбардир, Финляндия).
Команда Александра Лукашенко выигрывала турнир в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2016 годах. Трижды золото завоевывали россияне (2007, 2011, 2015). При этом команду «Газпрома», которая праздновала победу в 2015 году, больше на турнир не приглашали.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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