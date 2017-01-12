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09. 01. 2017

В Щучинском районе на дороге замерз человек

В Щучинском районе утром 8 января на дороге Щучин – Демброво вблизи деревни Долгая был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. Он умер в результате общего переохлаждения, сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезычайным ситуациям.

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В Минской области, по данным регионального управления МЧС, с 1 по 9 января замерзло три человека.

Также сообщается об одном замерзшем в Бобруйске (Могилевской области).

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