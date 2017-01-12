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09. 01. 2017

Россия может еще больше сократить поставки нефти в Беларусь

Россия решила изменить график поставок нефти в Беларусь в первом квартале, чтобы добиться выплаты Минском долга за предыдущие поставки. Согласно новому графику, которое минэнерго РФ передало белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо предполагавшихся 4,5 млн. Если такой уровень сохранится, то вместо предполагавшихся 18 млн тонн по итогам года Беларусь получит лишь 16 млн.

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Минск выразил вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Вячеслав Мищенко из Argus Media заявляет, что это сокращения поставок нефти крайне невыгодны для Беларуси, поскольку грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки. Это, по его словам, эффективный рычаг влияния, с помощью которого Россия сможет добиться выплаты долга.

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