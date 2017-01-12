Россия может еще больше сократить поставки нефти в Беларусь

Россия решила изменить график поставок нефти в Беларусь в первом квартале, чтобы добиться выплаты Минском долга за предыдущие поставки. Согласно новому графику, которое минэнерго РФ передало белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо предполагавшихся 4,5 млн. Если такой уровень сохранится, то вместо предполагавшихся 18 млн тонн по итогам года Беларусь получит лишь 16 млн.
Минск выразил вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Вячеслав Мищенко из Argus Media заявляет, что это сокращения поставок нефти крайне невыгодны для Беларуси, поскольку грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки. Это, по его словам, эффективный рычаг влияния, с помощью которого Россия сможет добиться выплаты долга.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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