В Беларуси меняются правила приема в вузы и ссузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Теперь централизованное тестирование можно сдавать по четырем учебным предметам, расширен срок действия сертификатов ЦТ до двух лет, возможна организация трех резервных дней ЦТ.
Также введены льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление их выпускников на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования по результатам собеседования, однако срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет.
Помимо этого, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельхозспециальности во все вузы. Для поступающих в сокращенный срок в вузы всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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