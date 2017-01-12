В Беларуси меняются правила приема в вузы и ссузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Теперь централизованное тестирование можно сдавать по четырем учебным предметам, расширен срок действия сертификатов ЦТ до двух лет, возможна организация трех резервных дней ЦТ.

Также введены льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление их выпускников на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования по результатам собеседования, однако срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет.

Помимо этого, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельхозспециальности во все вузы. Для поступающих в сокращенный срок в вузы всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.