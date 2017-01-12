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09. 01. 2017

На БелАЭС пытаются закрепить высококвалифицированные кадры

Президент Беларуси Александр Лукашенко для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров подписал указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции".

Так, предусматривается разрешение иностранным сотрудникам БелАЭС и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках, передает БелТА

Также иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС, выполнения работ и оказания услуг в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение станции, дано право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и спецразрешения на право занятия трудовой деятельностью в стране согласно порядку, установленному для юрлиц Беларуси. 

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