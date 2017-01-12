На БелАЭС пытаются закрепить высококвалифицированные кадры

Президент Беларуси Александр Лукашенко для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров подписал указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции".
Так, предусматривается разрешение иностранным сотрудникам БелАЭС и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках, передает БелТА.
Также иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС, выполнения работ и оказания услуг в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение станции, дано право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и спецразрешения на право занятия трудовой деятельностью в стране согласно порядку, установленному для юрлиц Беларуси.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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