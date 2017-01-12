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09. 01. 2017

Доллар подорожал на торгах в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 9 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,3% и составил 1,9597 рубля.

Между тем евро подешевел на 0,13% до 2,065 рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,14% до 3,2723 белорусских за 100 российских.

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