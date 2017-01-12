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09. 01. 2017

Морозы в Беларуси сохранятся до четверга

Пик морозов в Беларуси подходит к концу, они начнут постепенно ослабевать, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. Об этом сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В некоторых районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ночью 11-17 градусов мороза, при прояснениях 18-24 градуса ниже нуля, днем минус 6 - минус 12, передает БелТА.

Преимущественно без осадков и в среду. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью 12-19 градусов ниже нуля, при прояснениях минус 20 - минус 23, в некоторых районах по юго-востоку - 9-11 градусов мороза, днем от минус 5 до минус 10.

С четверга северные ветра сменятся на юго-западные. Установится сырая, ветреная с осадками погода. В Ночью в некоторых районах, днем на большей части Беларуси кратковременный снег. Возможна метель, на дорогах гололедица. Ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 2 до минус 8, в западных районах от нуля до минус 1.

В пятницу на большей части территории снег, в некоторых районах - метель, возможно усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, на дорогах гололедица. Ночью от минус 1 до минус 7, при прояснениях до минус 13, днем - от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В выходные кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. В субботу ночью от минус 1 до минус 8, при прояснениях до 10 градусов мороза, днем от минус 4 до плюс 1. В воскресенье ночью от минус 3 до минус 10, при прояснениях до минус 13. Днем от 6 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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