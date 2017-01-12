Лукашенко присудил премии за духовное возрождение и спортивные достижения

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства 2016 года. Среди лауреатов премии «За духовное возрождение» настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов) за вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма.

Лауреатом премии стал коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, проводящий комплексную работу по реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет, созданию безбарьерной среды, помогающей им преодолеть определенные стереотипы мышления, вселить надежду и веру в собственные силы, сообщили в Администрации главы государства.

Премией отмечен коллектив БГПУ имени Максима Танка», активно развивающий и популяризирующий волонтерское движение среди студенческой молодежи, ежегодно проводящий более 800 благотворительных акций, праздничных программ и театрализованных представлений для воспитанников детдомов, школ-интернатов, социальных приютов, реабилитационных центров.

Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси за большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе за масштабную реконструкцию Кургана Славы.

Среди лауреатов премии также завкафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ Сергей Сергачев, создавший книгу «Народное зодчество Беларуси. История и современность», работа над которой проходила одновременно с его практической деятельностью по сохранению объектов народного зодчества, имеющих историческую и художественную ценность.

Кроме того, присуждены 10 специальных премий президента деятелям культуры и искусства. Ими отмечены журналисты и редакции государственных СМИ - газеты «Голас Радзімы», агентства БелТА, телеканала «Беларусь 1». В числе лауреатов премии также художник Константин Ващенко за художественное оформление многотомного факсимильного издания «Кніжная спадчына Францыска Скарыны».

Премия присуждена коллективу государственного Музея-усадьбы М.К.Огинского за создание и реализацию проекта «Вяртанне Паўночных Афін», который направлен на популяризацию наследия композитора, в том числе через возрождение традиции проведения балов.

Коллектив минской детской музыкальной школы искусств № 10 имени Евгения Глебова удостоен премии за значительный вклад в развитие и сохранение национальной культуры и музыкального искусства, коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы - за значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства, коллектив Дворца культуры Молодечно - за значительный вклад в развитие самодеятельного художественного творчества, коллектив Гомельского государственного цирка - за значительный вклад в развитие и популяризацию циркового искусства.

Спецпремия также присуждена руководителю любительского коллектива декоративно-прикладного искусства «Белорусский сувенир» из Солигорского района Раисе Раманене за значительный вклад в возрождение и сохранение традиций народного искусства соломоплетения, приобщение молодежи к национальной культуре, активное участие в выставках декоративно-прикладного искусства.

Президент также присудил премию «Беларускi спартыўны Алiмп» 2016 года» редактору отдела игровых видов спорта газеты «Спортивная панорама» Руслану Васильеву, спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Эльвире Герман и главному тренеру молодежных сборных команд Беларуси по баскетболу Александру Шимковяку.