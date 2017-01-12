ХК «Динамо-Минск» расторг контракт со шведом Улльстремом

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» расторг по соглашению сторон контракт со шведским нападающим Давидом Улльстремом. Об этом сообщили в клубе. По словам исполняющего обязанности замгендиректора команды, у «Динамо» нет к хоккеисту «никаких претензий».

Павел Бурба отметил, что хоккеист полностью выполнил свои обязательства по отношению к клубу, но из-за травм не смог проявить себя в составе команды. «В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй», - заявил он.

Давид Улльстрем провел за «зубров» всего три матча в регулярном чемпионате КХЛ и отдал одну передачу.