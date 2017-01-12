Житель Витебска выманил у случайного знакомого 11 тыс. долларов

Витебский горотдел Следственного комитета расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК в отношении 25-летнего местного жителя Адама Мурашкина, который в январе 2016 года путем обмана и злоупотреблением доверием в несколько приемов завладел более 11 000 долларов.
Встретив у одного из магазинов 26-летнего местного жителя, он познакомился с ним и попросил в долг деньги якобы для оплаты лечения жены и ребенка, сообщили в СК.
Следователи устанавливают обстоятельства передачи денег, отрабатываются версия карточного долга и дополнительные факты мошеннических действий подозреваемого, который был ранее неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и за хранение наркотических средств.
Следователи просят граждан, которым что-либо известно о противоправной деятельности обвиняемого или которые пострадали от его мошеннических действий, позвонить по телефону (80212) 46-21-87, 46-20-07.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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