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09. 01. 2017

Житель Витебска выманил у случайного знакомого 11 тыс. долларов

Источник фото: Следственный комитет

Витебский горотдел Следственного комитета расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК в отношении 25-летнего местного жителя Адама Мурашкина, который в январе 2016 года путем обмана и злоупотреблением доверием в несколько приемов завладел более 11 000 долларов.

Встретив у одного из магазинов 26-летнего местного жителя, он познакомился с ним и попросил в долг деньги якобы для оплаты лечения жены и ребенка, сообщили в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства передачи денег, отрабатываются версия карточного долга и дополнительные факты мошеннических действий подозреваемого, который был ранее неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и за хранение наркотических средств.

Следователи просят граждан, которым что-либо известно о противоправной деятельности обвиняемого или которые пострадали от его мошеннических действий, позвонить по телефону (80212) 46-21-87, 46-20-07.

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