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09. 01. 2017

МАРТ и ФАС не смогли договориться о транзите нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральная антимонопольная служба России не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году. Об этом сообщили в ФАС.

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Там отметили, что, согласно установленным правилам, транзита теперь подорожает на уровень прогноза российской инфляции - 3%.

По материалам РИА "Новости".

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