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09. 01. 2017

В Гродненском районе после ДТП молоковоз оказался в кювете

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Утром 9 января на 119-м километре автодороги Р-41 вблизи деревни Лозы Гродненского района столкнулись Volkswagen и перевозивший молоко МАЗ. От столкновения молоковоз оказался в кювете, а содержимое цистерны частично протекло.

В этой ДТП никто серьезно не пострадал, сообщили в ГАИ Гродненской области.

Действия участников до момента столкновения изучаются. 

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