В Минске пьяный сотрудник автомойки угнал автомобиль

В Минске по подозрению в угоне задержали сотрудника автомойки. В ночь 8 января пьяный 25-летний подозреваемый угнал Mercedes, на котором на улице Неманской не справился с управлением, выскочил на островок безопасности и снес два светофора и дорожный знак. До этого он же врезался в припаркованную Mazda.

Чтобы уйти от ответственности, угонщик представился сотрудникам ГАИ пассажиром и сказал, что виновник ДТП скрылся. Однако прояснить ситуацию помогла владелица автомобиля, которая написала заявление об угоне, передает БелТА.

Мужчина был лишен права управлять транспортным средством в 2015 году за езду в пьяном виде.