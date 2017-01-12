Погоду в Беларуси продолжит определять холодный воздух

10 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха максимальная днем -6..-12°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11 января погоду будет в основном формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -12..-19°С, при прояснениях -20..-23°С, в отдельных районах по юго-востоку -9..-11°С; максимальная днем -5..-10°С, передает Белгидрометцентр.

12 января погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Балтийского моря. Ожидается ослабление морозов. Температура воздуха минимальная ночью -7..-12°С, максимальная днем -2..-8°С, в крайних западных районах 0..-1°С.Ночью в отдельных районах, днем на большей части кратковременный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица.