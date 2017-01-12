Оргкомитет проведения II Европейских игр возглавил Кобяков

Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года создан в Беларуси. Согласно указу, который подписал 9 января глава государства, его возглавил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В состав оргкомитета также вошли главы госорганов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении мероприятия, передает БелТА.

Оргкомитет должен обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также утвердить за три месяца план мероприятий.