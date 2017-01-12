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10. 01. 2017

В Витебской области за сутки получили обморожения 26 человек

За сутки 9-10 января на территории Витебской области холодовую травму получили 26 человек. Среди пострадавших – четверо 4 детей.

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Такие данные со ссылкой на ГУ “Республиканский ЦЭМП” приводит Витебское областное управление министерства по чрезвычайным ситуациям.

О погибших не сообщается.

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