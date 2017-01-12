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10. 01. 2017

В России грузовик протаранил автобус с белорусскими детьми

В России 9 января на 251-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в деревне Ротный Двор Стругокрасненского района Псковской области грузовик не сумел притормозить и протаранил пассажирский автобус, в котором ехали паломники из Беларуси. В автобусе находились 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет из минского православного хора

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Автобус направлялся в Псково-Печерский монастырь, сообщает НТВ.

В результате столкновения пострадали 12 человек, включая 10 детей. Все пострадавшие получили незначительные ушибы и от госпитализации отказались. При содействии администрации Псковской области паломников доставили в пункт назначения.

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