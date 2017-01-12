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10. 01. 2017

В Борисове второй раз за полгода «заминировали» одну и ту же школу

Днем 9 января в Борисове поступило сообщение о минировании здания средней школы №16, расположенной по улице Госпитальной, 36. Руководство школы из здания эвакуировали 293 ребенка и 50 человек преподавательского состава.

Проведенное обследование взрывоопасные предметы не обнаружило, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Примечательно, что эту школу в Борисове уже «минировали» полгода назад - 7 июля 2016 года. 

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