В Беларуси на треть сокращают директивное кредитование

Правительство Беларуси постановлением №1102 от 29 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий на 2017 год. Текст документа опубликован 10 января на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, объем директивного кредитования снизится по сравнению в 2016 годом на 32,1% до 1,9 млрд рублей.
Кредитование в рамках мероприятий госпрограмм составит 1,3 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей пойдет на развитие аграрного бизнеса на 2016–2020 годы; кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства – 270,3 млн рублей; кредитование организаций, реализующих инфраструктурные проекты – 257,6 млн рублей; кредитование физлиц в рамках решений президента – 61,8 млн рублей.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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