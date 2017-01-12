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10. 01. 2017

В Беларуси на треть сокращают директивное кредитование

Правительство Беларуси постановлением №1102 от 29 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий на 2017 год. Текст документа опубликован 10 января на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, объем директивного кредитования снизится по сравнению в 2016 годом на 32,1% до 1,9 млрд рублей.  

Кредитование в рамках мероприятий госпрограмм составит 1,3 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей пойдет на развитие аграрного бизнеса на 2016–2020 годы; кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства – 270,3 млн рублей; кредитование организаций, реализующих инфраструктурные проекты – 257,6 млн рублей; кредитование физлиц в рамках решений президента – 61,8 млн рублей.

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