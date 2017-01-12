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10. 01. 2017

За «просмотр порно» россияне оштрафовали более 900 белорусов

Управление Следственного комитета по Минской области расследовало уголовное дела в отношении троих неработающих граждан России, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе для хищения денежных средств граждан. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

С ноября 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени МВД Беларуси рассылали уведомления о наложении штрафов за якобы имевший место просмотр порнографических видеоматериалов. Деньги за штрафы предлагалось перевести на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

Всего обвиняемые блокировали компьютерную информацию более 900 граждан. Причиненный ущерб превысил 136 тыс. рублей. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 800 тысяч рублей. 

Их действия квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Они заключены под стражу.  

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