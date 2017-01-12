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10. 01. 2017

В Чаусском районе в собственном доме замерз пенсионер

Еще одна жертва холодов – погиб житель Чаусского района (Могилевская область). Труп 78-летнего пенсионера обнаружили 8 января в собственном доме в деревне Копани.

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Местные жители не видели соседа с 4 января и обратились в РОВД, после чего этот дом был вскрыт.

Проведенная судмедэкспертиза показала, что пенсионер умер от переохлаждения. 

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