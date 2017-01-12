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10. 01. 2017

В России застрелился белорус, играя в «русскую рулетку»

37-летний белорус застрелился в России, играя с приятелем в "русскую рулетку". Трагедия произошла в одном из домов деревни Тимонино Волоколамского района Подмосковья. Тело погибшего нашли вечером 9 января.

Погибший приехал в гости к знакомому и в ходе пьянки достал сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и несколько раз выстрелил в потолок. Затем он раскрутил барабан пистолета и, предложив сыграть в "русскую рулетку", выстрелил себе в висок, сообщает РЕН ТВ.

По данному факту проводится проверка.

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