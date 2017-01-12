В белорусских вузах могут сократить большое количество специальностей

Большое количество специальностей в Беларуси может быть сокращено, заявил 10 января на пресс-конференции ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета доуниверситетского образования БГУ Вячеслав Молофеев. Причина этого – введение новых Кодекса об образовании и классификатора специальностей.

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Поскольку новый классификатор кардинально отличается от того, что действует сейчас, это приведет к сокращению большого количества специальностей, отметил Вячеслав Молофеев, передает БелТА.

В свою очередь декан факультета электрификации БГАТУ Карина Гаркуша отметила, что речь в данном случае идет о профилизации.