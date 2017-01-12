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10. 01. 2017

70%, 50% и 40%: насколько подорожали продукты за прошедший год

Инфляция в Беларуси приближается к единичному значению. О таких достижениях белорусам регулярно рапортуют представители власти. Однако по ряду товаров инфляция стремится к троичному значению. В этом корреспонденты Телеграфа убедились на личном опыте, сравнив предновогодние закупки продуктами на сервисе e-dostavka, сделанные в последних числах декабря 2015 и 2016 годов.

смотрите также Белстат: инфляция в Беларуси в 2016 году составила 10,6%

Для сравнения мы отбирали товары исключительно одного производителя, одинаковых весовых и качественных характеристик. Всего было отобрано 20 товаров.

Больше всего за год подорожали драже «M&M's» с шоколадом (45 г) – на 72,6% (с 6200 до 10700 неденоминированных рублей), килограмм мандаринов – на 50,3% (с 19500 до 29300), а также квас «Хатні» спраўны (1,4 л) – на 46,5% (с 9900 до 14500).

Еще 13 товаров подорожали на 10-40%. Менее всего подорожало печенье «Choco Pie» Original (336 г) – на 7,5% и икра «Лососевая» зернистая (100) – на 2,9%.

При этом стоит отметить, что килограмм бананов подешевел на 5,1%, а репчатого лука – на 30,4%.

Ниже предлагаем ознакомиться с полным списком исследованных товаров:


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Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

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