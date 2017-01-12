В пятницу температура воздуха в Беларуси может выйти в плюс

11 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. По восточной половине в отдельных районах небольшой снег. Местами слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, в дневные часы южный умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3..-9°С. Атмосферное давление будет падать.

В последующие двое суток ожидается ослабление морозов, передает Белгидрометцентр.

Погоду в республике будут определять фронтальные разделы и теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы.

12 января ночью в отдельных районах, днем на большей части территории ожидается кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений ночью умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, максимальная днем 0..-7°С.

13 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -3..+2°С.