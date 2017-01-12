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11. 01. 2017

На «Нафтане» ночью произошло загорание

Ночью 11 января на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке при проведении пуско-наладочных работ с выходом на рабочие параметры произошло загорание колонны К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг».

Прибывшие сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям потушили огонь. Технологический процесс нарушен не был, сообщили в Витебском ОУМЧС.

Причина загорания устанавливается.

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