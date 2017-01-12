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11. 01. 2017

В Городокском районе раненная рысь пришла за помощью к людям

В Городокском районе Витебской области раненная рысь, возраст которой не больше года, пришла за помощью к людям. Ее обнаружила жительница деревни Веремеевка.

По ее словам, животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало, сообщает Белтелерадиокомпания.

Раненую рысь женщина приютила дома, а затем ее забрали в витебский зоопарк, где ее будут выхаживать специалисты. 

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