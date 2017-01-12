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11. 01. 2017

Лукашенко одобрил проект договора с Гонконгом об избежании двойного налогообложения

Министерство по налогам и сборам Беларуси Источник фото: Sputnik

Президент Беларуси своим указом №6 от 9 января одобрил как основу для проведения переговоров проект соглашения между павительством Беларуси и правительством Гонконга (специальный административный район Китая) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

Текст документа опубликован на Национальном правовом портале.

Проведение переговоров и подписание соглашения поручено министерству по налогам и сборам.

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