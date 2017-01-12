Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 11:17
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
11. 01. 2017

Кобяков призвал активнее заниматься кадастровой оценкой недвижимости

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета министров, на котором рассматривалась реализация пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска", заявил о необходимости активнее заниматься проведением кадастровой оценки недвижимости. Об этом сообщили в правительстве.

По словам премьера, объекты, разные по целям использования, месторасположению, состоянию и стоимости не могут облагаться имущественным налогом с одинаковыми по размеру ставками. «Налоговая база должна формироваться исходя из объективных показателей рынка», - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Андрей Кобяков, надо навести порядок с учетом недвижимости, сформировать полную информационную базу. «Если грамотно провести работу по определению кадастровой оценки недвижимости, то эта база будет востребована не только в области налогообложения, но и в других направлениях деятельности», - заявил премьер.

При этом он обратил особое внимание на то, что предлагаемые изменения в налогообложении не должны и не могут рассматриваться, как инструмент для формирования дополнительных поступлений в бюджет. "Общая налоговая нагрузка на реальный сектор должна постепенно снижаться. Это должно быть основной задачей совершенствования налогообложения. Мы можем говорить только о справедливом перераспределении налогов", - подчеркнул глава правительства. 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.