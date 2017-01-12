Кобяков призвал активнее заниматься кадастровой оценкой недвижимости

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета министров, на котором рассматривалась реализация пилотного проекта "Массовое формирование и кадастровая оценка недвижимости на территории Кобринского района Брестской области и Советского района г.Минска", заявил о необходимости активнее заниматься проведением кадастровой оценки недвижимости. Об этом сообщили в правительстве.

По словам премьера, объекты, разные по целям использования, месторасположению, состоянию и стоимости не могут облагаться имущественным налогом с одинаковыми по размеру ставками. «Налоговая база должна формироваться исходя из объективных показателей рынка», - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Андрей Кобяков, надо навести порядок с учетом недвижимости, сформировать полную информационную базу. «Если грамотно провести работу по определению кадастровой оценки недвижимости, то эта база будет востребована не только в области налогообложения, но и в других направлениях деятельности», - заявил премьер.

При этом он обратил особое внимание на то, что предлагаемые изменения в налогообложении не должны и не могут рассматриваться, как инструмент для формирования дополнительных поступлений в бюджет. "Общая налоговая нагрузка на реальный сектор должна постепенно снижаться. Это должно быть основной задачей совершенствования налогообложения. Мы можем говорить только о справедливом перераспределении налогов", - подчеркнул глава правительства.