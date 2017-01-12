Должностное лицо Гродненского мясокомбината и главу частного предприятия взяли под стражу

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении должностного лица Гродненского мясокомбината и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК).

Они подозреваются в том, что с 2013 по 2016 годы через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей, завладев в результате деньгами мясокомбината примерно на 83 тыс. рублей, сообщили в СК.

Подозреваемые заключены под стражу. Наложен арест на их имущество, включая недвижимость и автомобили. Расследование продолжается.