Должностное лицо Гродненского мясокомбината и главу частного предприятия взяли под стражу

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении должностного лица Гродненского мясокомбината и руководителя частного торгового унитарного предприятия Гродно по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК).
Они подозреваются в том, что с 2013 по 2016 годы через созданное для хищений частное торговое унитарное предприятие производили закупку для нужд мясокомбината по заведомо завышенным ценам товарно-материальных ценностей, завладев в результате деньгами мясокомбината примерно на 83 тыс. рублей, сообщили в СК.
Подозреваемые заключены под стражу. Наложен арест на их имущество, включая недвижимость и автомобили. Расследование продолжается.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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