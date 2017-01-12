Разбойное нападение на магазин «Preston» в Минске готовилось заранее

Следственный комитет расследовал уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин «Preston» в Первомайском районе Минска 10 ноября 2016 года около 01:00. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 (разбой) УК. Он заключен под стражу, сообщили в СК.

33-летний мужчина зашел в супермаркет, достал из кармана пистолет и пытался завладеть у кассира деньгами в сумме не менее 1700 рублей. Несмотря на произведенный для устрашения выстрел, завладеть деньгами обвиняемый не смог и скрылся.

По данным следствия, он заранее готовился к преступлению. Приобрел солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет.