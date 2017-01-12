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11. 01. 2017

Ввести данные счетчиков воды через ЕРИП до 15 января не получится

Источник фото: interfax.by

Ввод населением данных счетчиков воды при оплате коммунальных услуг через ЕРИП в Минске станет возможен не ранее 15 января, сообщил сегодня на пресс-конференции пиар-менеджер ОАО "Небанковская кредитно-финансоая организация "ЕРИП" Олег Чумаков.

Инструкция по вводу данных счетчиков через ЕРИП

По его словам, сейчас идет передача данных и формирование базы, после чего системой можно будет пользоваться в полном объеме, передает БелТА.

Олег Чумаков отметил, что существенных изменений в способах передачи показаний приборов учета воды в Минске не произошло. Изменения коснулись только тех, кто пользовался ресурсом komplat.by. Все остальные привычные для населения способы сохранились: можно передавать сведения о водопотреблении через звонки на телефоны с автоответчиками, SMS-сообщения или непосредственно специалистам в расчетно-справочных центрах. 

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