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11. 01. 2017

Доллар в Беларуси подорожал еще на 0,29%

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 11 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,29% и составил 1,9697 рубля.

Евро подешевел на 0,03% до 2,0803 рубля.

100 российских рублей подешевели на 0,0001 белорусского до 3,2756.

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