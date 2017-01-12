Все меньше белорусов регистрируются безработными

В Беларуси численность зарегистрированных безработных снижается девять месяцев подряд - с 53,8 тыс. человек на 1 мая 2016 года до 35,3 тыс. на 1 января 2017 года. По сравнению с 1 января 2016 года эта цифра меньше на 18,5%.

Наниматели подали в госслужбу занятости сведения о наличии на 1 января 2017 года 36 тыс. свободных рабочих мест, что на 25,6% больше, чем год назад. При этом спрос на работников по рабочим профессиям составил 48,5% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,5 до 1 зарегистрированного безработного на одну вакансию. Безработных меньше, чем заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (0,9 безработных на вакансию), в Гродненской и Могилевской областях (0,8) и в Минске (0,7).

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8% к численности экономически активного населения (на 1 января 2016 года было 1%).