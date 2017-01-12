Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 12:50
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,08
11. 01. 2017

Все меньше белорусов регистрируются безработными

В Беларуси численность зарегистрированных безработных снижается девять месяцев подряд - с 53,8 тыс. человек на 1 мая 2016 года до 35,3 тыс. на 1 января 2017 года. По сравнению с 1 января 2016 года эта цифра меньше на 18,5%.

Наниматели подали в госслужбу занятости сведения о наличии на 1 января 2017 года 36 тыс. свободных рабочих мест, что на 25,6% больше, чем год назад. При этом спрос на работников по рабочим профессиям составил 48,5% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,5 до 1 зарегистрированного безработного на одну вакансию. Безработных меньше, чем заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (0,9 безработных на вакансию), в Гродненской и Могилевской областях (0,8) и в Минске (0,7).

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8% к численности экономически активного населения (на 1 января 2016 года было 1%).

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.