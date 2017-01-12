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11. 01. 2017

Минчане в 2017 году будут оплачивать 75% затрат на водоотведение

В 2017 году жители Минска будут возмещать 75% затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказала 11 января на пресс-конференции замдиректора по экономике и финансам УП "Минскводоканал" Инесса Ксендзова.

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По его словам, в 2016 году этот показатель превысил 50%, передает БелТА.

"Можно ожидать, что в 2017 году он достигнет 75% в соответствии с заданием правительства", - сказала представитель «Минскводоканала».

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