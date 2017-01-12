В лобовом ДТП под Минском погибла женщина

Вблизи деревни Озерцо Минского района 10 января в ДТП погибла 51-летняя женщина-жительница деревни Богатырево. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, Citroen, в котором погибшая была пассажиром, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

Водитель Citroen – муж погибшей также 1965 года рождения - помещен в больницу.