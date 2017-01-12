В Гродно девушка напала на охранника ТЦ, пытавшегося задержать ее подругу

В Гродно девушка напала на охранника торгового центра, когда тот попытался задержать ее подругу-воровку. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

19-летняя девушка уже не первый раз воровала в магазинах, и за это уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. А ее 21-летняя подруга стояла на страже, но проявила себя лишь в последний раз, когда охранник торгового объекта остановил воровку.

Чтобы освободить подругу, она напала на охранника и дважды ударила его ногой и рукой, но вместо этого задержали и ее.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).