Минсельхозпрод готов потратить на кормление рыбок министра 1000 евро

Министерство сельского хозяйства Беларуси разместило на сайте госзакупок тендер на обслуживание аквариума общей стоимостью 2000 рублей (около 1000 евро) в год. Примечательно, что в 2014 году рыбки могли наесться всего на 385 евро в эквиваленте, в 2015-м - около 770 евро, в 2016 году — 745.

Ответственный за закупки в минсельхозпроде Игорь Садовский отметил, что аквариум самый обычный и стоит он в приемной министра. При этом он подчеркнул, что стоимость может и снизиться, передает "Еврорадио".

В свою очередь работающая в приемной министра секретарь сообщила, что объема аквариума «литров 300-400», а его обитатели питаются кормом для рыбок.