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12. 01. 2017

В Беларусь возвращаются снегопады и потепление

12 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ночью во многих районах пройдет небольшой снег, днем ожидается умеренный снег, слабая метель, по западу мокрый снег. В отдельных районах будет отмечаться слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по западу порывистый. Днем температура воздуха будет колебаться от -1°С до -7°С, в западных районах она составит около 0°С. Атмосферное давление будет падать.

В последующие двое суток погоду в республике будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, передает Белгидрометцентр.

13 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабая метель, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем в отдельных районах будет отмечаться сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1°С до -7°С, днем от -3°С до +2°С.

14 января на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-востоку ожидаются продолжительные осадки в виде мокрого снега, возможен дождь. В отдельных районах будет отмечаться туман, гололед, на дорогах гололедица, ночью слабая метель. В ночные часы по северо-востоку в отдельных районах усилится ветер. Температура воздуха ночью составит 0.. -5, днем -3.. +2°С.

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