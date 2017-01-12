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12. 01. 2017

Создана революционная центрифуга для анализа крови себестоимостью в 20 центов

Исследователи создали революционную центрифугу, при помощи которой можно будет провести анализы крови без дорогостоящего оборудования.

Сейчас в медицине применяются специальные лабораторные центрифуги – устройства, которые при помощи центробежной силы разделяют помещенные туда вещества на фракции в зависимости от удельного веса. Такие центрифуги, в частности, отделяют сыворотку крови от остальных ее элементов. Это нужно для проведения дальнейших исследований, сообщает naked-science.ru.

Для многих отсталых стран остро стоит проблема с бесперебойной подачей электричества (в ряде случаев его просто нет). Так что работать лабораторная центрифуга не может, а провести важные исследования просто нельзя. И сейчас ученый Ману Пракаш (Manu Prakash) обратил внимание на жужжалку – простую игрушку, для изготовления которой нужны пуговица и веревочка. Концы веревки закручиваются, а потом разводятся в разные стороны. Пуговица вращается, издавая характерное жужжание.

Ману Пракаш выяснил, что скорость вращения пуговицы может достигать 10 тыс. оборотов в минуту. Используя концепцию жужжалки, ученый и его коллеги создали простой аппарат, который состоит из веревочек и бумажного диска. Внутрь последнего можно поместить капиллярные трубки с образцами крови. Дальнейшие эксперименты позволили достигнуть 125 тыс. оборотов в минуту – это лучший результат для устройств такого типа. Для разделения крови на плазму и форменные элементы потребуются всего лишь две минуты. Центрифуга может быть весьма полезной для африканских регионов, в которых высок уровень заболеваемости ВИЧ.

Для изготовления прототипа были использованы водонепроницаемая бумага, рыболовная леска и две деревянные ручки для более удобного закручивания. Сделать такую центрифугу можно будет в любых условиях, без особого труда. Себестоимость изделия составляет всего лишь 20 центов. При этом стоит сказать, что цена электрической лабораторной центрифуги превышает одну тысячу долларов США.

Напомним, ученый Ману Пракаш и ранее создавал полезные устройства. Не так давно, например, он явил миру компьютер, работающий на каплях «магнитной» воды. 

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