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12. 01. 2017

В Полоцке по домам ходят лжесотрудники «Энергосбыта»

В Полоцке под видом работников «Энергосбыта» в дома граждан приходят посторонние лица, не имеющие отношения к организации. Цель их посещения не установлена, заявили в Полоцком отделении филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго».

Там отметили, что работники филиала работают в форменной одежде, имеют служебные удостоверения в форме бейджа, расположенного на верхней одежде и легкодоступного для обозрения. 

В случаях отсутствия служебных удостоверений у людей, представляющихся контролерами «Энергосбыта», граждан просят не допускать их в помещения и сообщать о таких случаях по телефонам 41 88 93, 41 88 84 или в Полоцкий РОВД.

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