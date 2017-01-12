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12. 01. 2017

Из-за узденской гимназии эвакуировали более 550 человек

Утром 11 января в Узде сработала пожарная тревога из-за сильного задымления в электрощитовой на первом этаже в гимназии на бульваре Дзержинского. До прибытия работников МЧС, администрация из здания эвакуировала 92 работника и 464 учащихся.

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Сотрудники гимназии смогли потушить огонь. Предполагаемая причина инцидента – короткое замыкание в электрощитовой, сообщили в МЧС.

Электроснабжение в гимназии было восстановлено, кроме пищеблока. Райотдел образования постановил временно проводить занятия в средней школе №2.

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