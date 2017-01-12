Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич демонстративно вышла из Русского ПЕН-центра. Последней каплей, по ее словам, для нее стало исключение из организации российского оппозиционного журналиста Сергея Пархоменко в конце декабря 2016 года.

«Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти», - отметила она, передает "Наша Нiва".

“Нечто подобное с писателями было в сталинские времена — когда настолько робко себя вели писатели, писательские организации. Но Путин уйдет, а эта страница останется в истории ПЕНа”, - подчеркнула Нобелевский лауреат.