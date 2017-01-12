Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 11:31
-5°C
Завтра 0°C
-5°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
12. 01. 2017

Алексиевич демонстративно вышла из Русского ПЕН-центра

Источник фото: Gazeta.ru

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич демонстративно вышла из Русского ПЕН-центра. Последней каплей, по ее словам, для нее стало исключение из организации российского оппозиционного журналиста Сергея Пархоменко в конце декабря 2016 года.

«Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти», - отметила она, передает "Наша Нiва".

“Нечто подобное с писателями было в сталинские времена — когда настолько робко себя вели писатели, писательские организации. Но Путин уйдет, а эта страница останется в истории ПЕНа”, - подчеркнула Нобелевский лауреат.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.