Макей: нужно пересмотреть правовую базу СНГ

Беларусь выступает за серьезный пересмотр правовой базы СНГ, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. По его словам, за четверть века существования Содружества "подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений".

Глава МИД также отметил, что Беларусь выступает за дальнейшее развитие интеграционных процессов в СНГ и принятие решений, которые принесут конкретную отдачу, передает БелТА.

"Мы выступаем за то, чтобы интеграционные процессы развивались, укреплялись и приносили конкретную отдачу. Надо поменьше заниматься голословными заявлениями, а принимать решения, которые приносят конкретную отдачу в деятельности СНГ", - заявил Владимир Макей.

Также министр призвал к оптимизации Экономического суда СНГ. Эксперты сторон уже провели необходимые консультации, подчеркнул он.