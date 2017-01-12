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12. 01. 2017

В Беларуси подорожал российский рубль

На торгах 12 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,45%. Теперь за 100 российских дают 3,2902 белорусских.

Доллар же подешевел на 0,79% до 1,9542 рубля.

Евро стал дешевле на 0,14% до 2,0774 рубля.

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