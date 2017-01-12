600 абонентов «Атлант Телеком» получат гаджеты от velcom

В новом году действующие клиенты бренда «Атлант Телеком» смогут почувствовать позитивные изменения от недавно сформировавшегося тандема Атлант Телеком-velcom. В качестве первого шага среди частных абонентов интернет-оператора будет разыграно 600 смартфонов и планшетов, предоставленных velcom.
Каждый месяц в течение полугода компании будут разыгрывать по 100 гаджетов. На первом этапе, который стартует 12 января, счастливчики получат 75 смартфонов iPhone 6, HTC Desire 626g, Huawei Y3II и 25 планшетов iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab E. Мобильные устройства разыграют среди действующих абонентов Ethernet- и ADSL-тарифов бренда «Атлант Телеком» или тех, кто успеет им стать до 5 февраля. Своим шансом смогут воспользоваться клиенты из Минска и областных центров.
«Ни для кого не секрет, что большинство подобных акций проводятся для привлечения новых клиентов. Мы же решили пойти по другому пути и отблагодарить тех, кто уже с нами», – пояснили в компании «Велком АЦС».
Инициатива получила название «Играем в одной команде!», что указывает на позитивный эффект от интеграции двух компаний. «Это лишь первый шаг навстречу действующим абонентам, за которым последуют и другие. На протяжении всего 2017 года наших клиентов ждут приятные сюрпризы. И это не только ценные призы и всевозможные бонусы, но и новые технологические возможности, а также качественный сервис, ориентированный на европейские стандарты», – подчеркнули в компании.
Напомним, холдинг Telekom Austria Group, владеющий velcom, в начале декабря завершил сделку по покупке 100% долей уставного фонда интернет-оператора «Атлант Телеком» и дочерней «ТелеСети» у инвесткомпании «Зубр Капитал» и Европейского банка реконструкции и развития.
Сегодня объединенная команда «Атлант Телеком» и velcom реализует стратегию совместного развития, которая учитывает ожидания современных интернет-пользователей и их высокие требования к качеству услуг.
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