Во время съемок клипа белоруса в мороз облили молоком, водой и краской

В четверг, 12 января, вышел клип белорусского исполнителя Endeni, для съёмок которого в морозную погоду в центре Минска музыканта облили молоком, водой и краской. Об этом сообщают на официальном сайте артиста.

Съёмки клипа прошли на Комаровке. Весь процесс занял около трёх минут. Видео снималось одним дублем, нонстоп на глазах у сотни удивлённых прохожих.



Артиста не только облили водой и краской, но и разбили о него люминесцентную лампу. Сам исполнитель разделся до пояса, разбил бутылку вина и высыпал на себя коробку опилок.







«По сюжету музыкант идёт обычным шагом, когда сотни людей вокруг него идут задом наперёд. Чтобы достичь такого эффекта, мы попросили главного героя идти спиной вперёд, после чего развернули видео», - рассказывает режиссёр клипа Михаил Пархоменко.



Это второй клип Endeni снятый нестандартным способом. Предыдущий снят в стиле стоп моушэн и набрал 177 тысяч просмотров. Посмотреть видео можно здесь – https://youtu.be/apOLHSjFXS0



Об исполнителе



Музыкант выступает под псевдонимом Endeni



Никнейм исполнителя произносится как эндэни ́ – с ударением на последний слог. Его настоящее имя Денис Дубовик. Музыкант родился в Беларуси. Он исполняет музыку в стиле хип-хоп.