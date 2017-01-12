Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 13:09
-5°C
Завтра 0°C
-5°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
12. 01. 2017

Во время съемок клипа белоруса в мороз облили молоком, водой и краской

В четверг, 12 января, вышел клип белорусского исполнителя Endeni, для съёмок которого в морозную погоду в центре Минска музыканта облили молоком, водой и краской. Об этом сообщают на официальном сайте артиста.

Съёмки клипа прошли на Комаровке. Весь процесс занял около трёх минут. Видео снималось одним дублем, нонстоп на глазах у сотни удивлённых прохожих.
 
Артиста не только облили водой и краской, но и разбили о него люминесцентную лампу. Сам исполнитель разделся до пояса, разбил бутылку вина и высыпал на себя коробку опилок.

Endeni - Не такой как все (обложка на YouTube)
 
«По сюжету музыкант идёт обычным шагом, когда сотни людей вокруг него идут задом наперёд. Чтобы достичь такого эффекта, мы попросили главного героя идти спиной вперёд, после чего развернули видео», - рассказывает режиссёр клипа Михаил Пархоменко.
 
Это второй клип Endeni снятый нестандартным способом. Предыдущий снят в стиле стоп моушэн и набрал 177 тысяч просмотров. Посмотреть видео можно здесь – https://youtu.be/apOLHSjFXS0
 
Об исполнителе
 
Музыкант выступает под псевдонимом Endeni
 
Никнейм исполнителя произносится как эндэни ́ – с ударением на последний слог. Его настоящее имя Денис Дубовик. Музыкант родился в Беларуси. Он исполняет музыку в стиле хип-хоп.

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Шоу-бизнес
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.